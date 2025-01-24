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06:47, 24 января 2025Мир

«Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта на Украине

Трамп: Зеленский сорвал сделку по конфликту на Украине из-за желания воевать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено. Теперь же Зеленский хочет все уладить, добавил он.

Мы могли заключить сделку, но Зеленский — не ангел, он решил воевать. Он не должен был допустить начала войны

Дональд Трамппрезидент США

Зеленский допустил начало переговоров с Россией

Накануне Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что для Киева очень важен вопрос гарантий безопасности, и если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии.

Также украинский лидер посоветовал Трампу расставить приоритеты в общении по Украине. Он указал, что диалог с Киевом должен быть в приоритете над Москвой.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что позиция Зеленского о готовности к переговорам с Россией непоследовательна и постоянно меняется. «Один день он говорит, что ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров, (...) а на следующий день он говорит другое. То ли на него кто-то все время оказывает воздействие и он меняет свое мнение, то ли это разница в трактовках журналистов и пресс-служб», — заявила Журова.

Это непоследовательность, причем какая-то панически спонтанная

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Трамп пригрозил обрушить цены на нефть

На Международном экономическом форуме в Давосе Трамп намекнул, что конфликт между Россией и Украиной закончится, когда упадет цена на нефть. По его мнению, в этом случае боевые действия закончились бы мгновенно. поэтому его администрация будет добиваться соответствующей ценовой динамики от Саудовской Аравии и ОПЕК.

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Зеленский одобрил слова президента США Дональда Трампа о том, что мир на Украине будет достигнут путем снижения стоимости нефти. Он подчеркнул, что энергоресурсы и, в частности, нефть являются одним из важнейших ключей к миру и реальной безопасности. «И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам», — добавил Зеленский.

Зеленского уличили в желании сохранить лицо

Трамп осознал, что «погорячился» с заявлениями о скорой сделке по Украине. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш. По его словам, интенсивные переговоры между Москвой и Киевом «действительно ведутся» и «стороны приблизились к соглашению». Однако, как утверждает близкий к переговорам источник, Зеленский стремится сохранить лицо и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал слова Трампа о готовности Украины к переговорам. Эксперт объяснил, что Трамп «уже все решил» за Киев.

Готов Зеленский или не готов — Трампа это мало волнует

Владимир Васильевамериканист

Он указал, что Украина находится на содержании Америки, поэтому «с ней разговаривать не о чем».

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