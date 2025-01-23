В России указали на несоответствия в заявлениях Зеленского о переговорах

Депутат Журова: Заявления Зеленского о переговорах непоследовательны

Позиция президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией непоследовательна и постоянно меняется, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На несоответствия в публичных заявлениях украинского лидера депутат указала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский в интервью агентству Bloomberg допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что для Киева в этом контексте важно получить гарантии безопасности.

«Один день он говорит, что ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров, (...) а на следующий день он говорит другое. То ли на него кто-то все время оказывает воздействие и он меняет свое мнение, то ли это разница в трактовках журналистов и пресс-служб. (...) У меня у самой уже даже нет понимания, что на самом деле по-настоящему происходит», — заявила Журова.

Это непоследовательность, причем какая-то панически спонтанная Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В начале января Зеленский оказался от переговоров с Трампом и Путиным «сразу втроем». «Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — подчеркнул он.