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15:16, 23 января 2025Россия

В России указали на несоответствия в заявлениях Зеленского о переговорах

Депутат Журова: Заявления Зеленского о переговорах непоследовательны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Позиция президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией непоследовательна и постоянно меняется, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На несоответствия в публичных заявлениях украинского лидера депутат указала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский в интервью агентству Bloomberg допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что для Киева в этом контексте важно получить гарантии безопасности.

«Один день он говорит, что ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров, (...) а на следующий день он говорит другое. То ли на него кто-то все время оказывает воздействие и он меняет свое мнение, то ли это разница в трактовках журналистов и пресс-служб. (...) У меня у самой уже даже нет понимания, что на самом деле по-настоящему происходит», — заявила Журова.

Это непоследовательность, причем какая-то панически спонтанная

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

В начале января Зеленский оказался от переговоров с Трампом и Путиным «сразу втроем». «Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — подчеркнул он.

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