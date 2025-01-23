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22:43, 23 января 2025Мир

Трамп осознал поспешность своих заявлений о сделке по Украине

Херш: Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осознал, что «погорячился» с заявлениями о скорой сделке по Украине. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, интенсивные переговоры между Москвой и Киевом «действительно ведутся» и «стороны приблизились к соглашению». Однако, как утверждает близкий к переговорам источник, президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить лицо и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции.

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Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния России, пишет Херш. При этом команда американского президента считает, что без дополнительного давления на Москву договоренности могут оказаться неэффективными. Одним из предложений является увеличение расходов стран Североатлантического альянса на оборону, говорится в материале.

«Трамп хочет, чтобы страны НАТО увеличили свои взносы на оборону до 5 процентов от ВВП, что может изменить динамику в отношениях с Россией», — приводит журналист слова источника, близкого к новой администрации.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. Политик указал, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше».

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