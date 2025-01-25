В России прокомментировали появление десятка беспилотников ВСУ вблизи Крыма

Депутат Колесник объяснил появление БПЛА ВСУ у Крыма отношениями Киева и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не складываются отношения, он пытается предпринимать попытки атаковать дронами Россию, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал появление десятка беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Крыма.

В прошлую ночь было более 130 беспилотников. Была массированная атака на регионы России. Сегодня более десяти беспилотников в Крыму, что тоже много Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Дело в том, что Зеленский пытается сорвать переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не очень хорошо складывается диалог, он вот такими действиями пытается сломать вообще всю эту переговорную историю. Поэтому здесь ничего удивительного», — заявил Колесник.

Ранее стало известно, что более десятка украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что с 10:45 до 11:20 по московскому времени 25 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над акваторией Черного моря у берегов Крыма.

