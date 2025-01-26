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00:14, 26 января 2025Россия

26 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова

Фото: Dmitry Molchanov / Shutterstock / Fotodom

26 января во всем мире принято отказываться от интернета. Кроме того, сегодня отмечается «профессиональный праздник» супругов и День случайных направлений. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 26 января 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире 26 января

Международный день без интернета

Фото: Maya Lab / Shutterstock / Fotodom  

Ежегодно праздник отмечается в последнее воскресенье января. Сегодняшний день необходимо прожить исключительно в реальном мире, общаясь с другими людьми только вживую или посвящая свое время офлайн-хобби.

Всемирный день помощи больным проказой

День был учрежден Всемирной Организацией здравоохранения по инициативе французского писателя Рауля Фоллеро, который посвятил всю свою жизнь борьбе с этим заболеванием.

Проказа — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacteriumleprae. В основном она поражает кожные покровы и периферическую нервную систему. При отсутствии лечения может вызвать прогрессирующую инвалидность.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 января

  • Международный день таможенника;
  • День супругов;
  • День случайных направлений.

Праздники в разных странах 26 января

День белорусской науки

Фото: elena bee / Shutterstock / Fotodom  

Праздник отмечается с 1993 года в последнее воскресенье января. Сегодня поздравления принимают белорусские ученые, конструкторы и исследователи, а также обслуживающий персонал научных учреждений.

День Австралии

Главный национальный праздник австралийцев. Его истоки восходят к прибытию в Сиднейскую бухту в январе 1788 года первого британского флота и провозглашению суверенитета Великобритании над восточным побережьем континента. Отмечать эту дату начали 30 лет спустя после исторических событий.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 26 января

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученика Ермила, диакона, и Стратоника

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Согласно преданию, святой Ермил был диаконом города Сингидона (ныне Белград). Осужденный царем Ликинием, он подвергся жестоким пыткам. Позже за преданность вере его утопили в Дунае. Стратоник же был тюремным стражем и другом Ермила. Он исповедовал христианство тайно, но видя мучения друга, выдал себя слезами. В итоге Стратоника постигла та же судьба, что и Ермила.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 января

  • Попразднство Богоявления;
  • День памяти преподобного Иринарха, затворника Ростовского;
  • День памяти преподобного Елеазара Анзерского (Севрюкова).

Приметы на 26 января

26 января — Ермилов день в народном календаре. На Руси в это время внимательно следили за поведением кошек. Считалось, что они могли предвидеть разные события в доме.

  • Чтобы младенец лучше спал, в его колыбель клали кошку — якобы она может выгнать нечистую силу из кроватки.
  • Если в дом вошел бездомный кот, его нужно приютить — новый питомец защитит семью от несчастий.
  • Обидеть или ударить кошку — к болезни.

Кто родился 26 января

Леонид Парфенов (65 лет)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советский и российский журналист, телеведущий, автор множества документальных фильмов, а также телевизионных и книжных проектов «Намедни». Пятикратный лауреат ТЭФИ.

Эллен ДеДженерес (67 лет)

Американская телеведущая, комик, актриса и писательница. Получила мировую известность благодаря телепередаче The Ellen DeGeneres Show. Программа выходила в эфир 19 лет подряд и закрылась в 2022-м. Предположительно, на это повлияли обвинения в домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.

Кто еще родился 26 января

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