26 января во всем мире принято отказываться от интернета. Кроме того, сегодня отмечается «профессиональный праздник» супругов и День случайных направлений. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 26 января 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире 26 января
Международный день без интернета
Ежегодно праздник отмечается в последнее воскресенье января. Сегодняшний день необходимо прожить исключительно в реальном мире, общаясь с другими людьми только вживую или посвящая свое время офлайн-хобби.
Всемирный день помощи больным проказой
День был учрежден Всемирной Организацией здравоохранения по инициативе французского писателя Рауля Фоллеро, который посвятил всю свою жизнь борьбе с этим заболеванием.
Проказа — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Mycobacteriumleprae. В основном она поражает кожные покровы и периферическую нервную систему. При отсутствии лечения может вызвать прогрессирующую инвалидность.
Какие еще праздники отмечают в мире 26 января
- Международный день таможенника;
- День супругов;
- День случайных направлений.
Праздники в разных странах 26 января
День белорусской науки
Праздник отмечается с 1993 года в последнее воскресенье января. Сегодня поздравления принимают белорусские ученые, конструкторы и исследователи, а также обслуживающий персонал научных учреждений.
День Австралии
Главный национальный праздник австралийцев. Его истоки восходят к прибытию в Сиднейскую бухту в январе 1788 года первого британского флота и провозглашению суверенитета Великобритании над восточным побережьем континента. Отмечать эту дату начали 30 лет спустя после исторических событий.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 26 января
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мученика Ермила, диакона, и Стратоника
Согласно преданию, святой Ермил был диаконом города Сингидона (ныне Белград). Осужденный царем Ликинием, он подвергся жестоким пыткам. Позже за преданность вере его утопили в Дунае. Стратоник же был тюремным стражем и другом Ермила. Он исповедовал христианство тайно, но видя мучения друга, выдал себя слезами. В итоге Стратоника постигла та же судьба, что и Ермила.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 января
- Попразднство Богоявления;
- День памяти преподобного Иринарха, затворника Ростовского;
- День памяти преподобного Елеазара Анзерского (Севрюкова).
Приметы на 26 января
26 января — Ермилов день в народном календаре. На Руси в это время внимательно следили за поведением кошек. Считалось, что они могли предвидеть разные события в доме.
- Чтобы младенец лучше спал, в его колыбель клали кошку — якобы она может выгнать нечистую силу из кроватки.
- Если в дом вошел бездомный кот, его нужно приютить — новый питомец защитит семью от несчастий.
- Обидеть или ударить кошку — к болезни.
Кто родился 26 января
Леонид Парфенов (65 лет)
Советский и российский журналист, телеведущий, автор множества документальных фильмов, а также телевизионных и книжных проектов «Намедни». Пятикратный лауреат ТЭФИ.
Эллен ДеДженерес (67 лет)
Американская телеведущая, комик, актриса и писательница. Получила мировую известность благодаря телепередаче The Ellen DeGeneres Show. Программа выходила в эфир 19 лет подряд и закрылась в 2022-м. Предположительно, на это повлияли обвинения в домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.
Кто еще родился 26 января
- Анна Большова (49 лет) — российская актриса;
- Вячеслав Муругов (56 лет) — российский продюсер и сценарист;
- Наталья Вавилова (66 лет) — советская актриса;
- Юрий Озеров (1921-2001) — советский и российский кинорежиссер.