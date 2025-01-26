«Пограничный царь» Трампа оценил перспективы массовой депортации мигрантов

Хоман: Успех массовой депортации мигрантов из США будет зависеть от Конгресса

Успех вводимых президентом США Дональдом Трампом мер по массовой депортации мигрантов из страны будет зависеть от Конгресса. Об этом заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Том Хоман, его слова приводит ABC News.

«Пограничный царь» Трампа, как называет Хомана издание, отметил, что успешная реализация плана массовой депортации «будет зависеть от того, что даст нам Конгресс».

«Я реалист. Мы можем сделать то, что в наших силах, с теми деньгами, которые у нас есть. Мы постараемся быть эффективными, но чем больше у нас денег, тем большего мы можем добиться», — рассказал чиновник.

По словам Хомана, сейчас Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) не имеет достаточного финансирования от Конгресса для задержания всех нелегальных иммигрантов, которых новая американская администрация хотела бы задержать. Масштаб операций по обеспечению соблюдения законодательства зависит от объема финансирования со стороны Конгресса США, подчеркнул он.

Ранее Том Хоман сообщил, что Иммиграционная и таможенная служба США начала проводить операции по отлову нелегальных мигрантов и их последующей депортации из страны. Он рассказал, что задерживать будут нелегальных мигрантов с судимостями по уголвным делам, а также угрожающих общественной безопасности.