Посол Индии высказался о санкциях против «теневого флота» России

Посол Индии Кумар: решения о закупке нефти РФ будут принимать частные компании

Индийский посол в России Винай Кумар высказался об американских санкциях, которые могут помешать республике закупать поставляемую российским «теневым флотом» нефть. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту» («Ъ»).

На вопрос об объемах торговли нефтью из России, дипломат ответил, что решения принимают частные компании, которые исходят из своих коммерческих интересов. Он также назвал нынешние времена сложными и отметил, что в настоящее время трудно что-то предсказывать. В то же время Кумар подчеркнул, что «как бы ни развивалась ситуация», Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности.

Ранее США потребовали от Индии cгрузить с танкеров нефть из России до 27 февраля. Как рассказал замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн, в этот день вступает в силу часть ограничений, введенных США, связанных с оказанием «нефтяных услуг». В то же время крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.