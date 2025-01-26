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22:59, 26 января 2025Мир

Посол Индии высказался о санкциях против «теневого флота» России

Посол Индии Кумар: решения о закупке нефти РФ будут принимать частные компании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stoyan Vassev / Press service of Gazprom / Neft Reuters

Индийский посол в России Винай Кумар высказался об американских санкциях, которые могут помешать республике закупать поставляемую российским «теневым флотом» нефть. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту» («Ъ»).

На вопрос об объемах торговли нефтью из России, дипломат ответил, что решения принимают частные компании, которые исходят из своих коммерческих интересов. Он также назвал нынешние времена сложными и отметил, что в настоящее время трудно что-то предсказывать. В то же время Кумар подчеркнул, что «как бы ни развивалась ситуация», Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности.

Ранее США потребовали от Индии cгрузить с танкеров нефть из России до 27 февраля. Как рассказал замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн, в этот день вступает в силу часть ограничений, введенных США, связанных с оказанием «нефтяных услуг». В то же время крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.

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