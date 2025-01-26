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15:38, 26 января 2025Экономика

В США усомнились в возможности нового «золотого века» в Европе благодаря перевооружению

Bloomberg: Увеличение оборонных расходов не приведет Европу к золотому веку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Позитивные перемены в экономике европейских стран благодаря перевооружению вряд ли приведут к новому «золотому веку». Об этом в воскресенье, 26 января, со ссылкой на своего аналитика Джейми Раша сообщает агентство Bloomberg.

По словам Раша, наращивание Европой оборонных расходов не поможет пройти проблемный период из-за низком доли внутреннего производства. Учитывая, что большая часть вооружения приобретается на внешнем рынке и в первую очередь у США 63 процента снаряжения, которое поступает в ЕС производится в США, а общая доля оружия поступающего в Европу из зарубежа составляет 78 процентов.

Аналитик полагает, что любой мультипликационный эффект от увеличения оборонных расходов на экономику будет низким.

Ранее сообщалось, что Европа приблизилась к созданию танка нового поколения.

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