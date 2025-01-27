Глава подмосковного округа ушел в отставку после восьми лет работы

РБК: Глава Химок Дмитрий Волошин ушел в отставку после восьми лет работы

Глава подмосковного округа Химки Дмитрий Волошин ушел в отставку после восьми лет работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным РБК, Волошина избрали на заседании совета депутатов в декабре 2016 года, а через пять лет его переизбрали на второй срок.

В администрации Химок пояснили, что под руководством Волошина в округе реализовали сотни социально значимых проектов. Так, при нем территория Химок увеличилась в 2,5 раза.

Известно, что вместо Волошина Химки возглавит первый замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова.

Волошин закончил факультет международного бизнеса и делового администрирования РАНХиГС по специальности «Экономика и управление» и магистратуру там же по направлению «Менеджмент».

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности своего первого заместителя Александра Скрябина.