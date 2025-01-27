В российском регионе уволен замгубернатора

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь уволил своего заместителя Скрябина

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности своего первого заместителя Александра Скрябина. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

По его словам, Скрябин уволен в связи с переходом на новое место работы. Указ об освобождении чиновника от должности Слюсарь подписал 27 января. «Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе», — написал врио губернатора.

Он добавил, что сообщит, чем Скрябин будет заниматься дальше.

Согласно информации на сайте правительства региона, Скрябин с 2020 года замещал должность замгубернатора Ростовской области, а с сентября 2023 года был переведен на пост первого замгубернатора.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уволил своего заместителя Сергея Стародубцева. Чиновник покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием его здоровья.