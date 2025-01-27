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10:48, 27 января 2025Россия

В российском регионе уволен замгубернатора

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь уволил своего заместителя Скрябина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности своего первого заместителя Александра Скрябина. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

По его словам, Скрябин уволен в связи с переходом на новое место работы. Указ об освобождении чиновника от должности Слюсарь подписал 27 января. «Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе», — написал врио губернатора.

Он добавил, что сообщит, чем Скрябин будет заниматься дальше.

Согласно информации на сайте правительства региона, Скрябин с 2020 года замещал должность замгубернатора Ростовской области, а с сентября 2023 года был переведен на пост первого замгубернатора.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уволил своего заместителя Сергея Стародубцева. Чиновник покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием его здоровья.

ЖЗЛ
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