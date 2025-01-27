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10:16, 27 января 2025Россия

На Кавказе педагог написала заявление на студентку из-за подарка на день рождения

Педагог из Северной Осетии написала заявление на студентку из-за подарка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

На Кавказе педагог написала заявление в полицию на студентку из-за подарка на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, во Владикавказе, Северной Осетии, во время поздравления студентки вручили женщине торт со свечками, предложили задуть их и в шутку макнули педагога в него лицом. Розыгрыш сначала вызвал смех у педагога, и та даже поблагодарила девушек за подарок, но на следующий день учительница решила написать на них заявление из-за якобы появившейся у нее травмы носовой перегородки.

Спустя время преподавательница передумала обращаться в полицию и забрала заявление.

Ранее сообщалось, что российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео.

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