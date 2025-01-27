Популярный телеведущий завершил карьеру после секс-скандала

Японский ведущий Накай завершил карьеру после обвинений в сексуальном насилии

Популярный японский телеведущий и бывшая поп-звезда Масахиро Накай объявил об уходе из шоу-бизнеса после обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет AP News.

Заявление о том, что Накай завершает карьеру после секс-скандала, было разослано членам его платного фан-клуба. «Мне искренне жаль, что я причинил многим людям столько неприятностей и потерь. Мне очень, очень жаль, что я прощаюсь вот таким образом», — написал телеведущий.

Он также принес извинения женщине, которая обвинила его в сексуальном насилии, и указал, что пока еще не понес всю ответственность за инцидент.

Отмечается, что в декабре японский журнал Shukan Bunshun сообщил о мировом соглашении между бывшей поп-звездой и некой женщиной из-за предполагаемого сексуального насилия, произошедшего в 2023 году. Накай тогда подтвердил информацию о мировом соглашении, однако отверг обвинения в насилии.

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