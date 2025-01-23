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09:12, 23 января 2025Интернет и СМИ

Популярного стримера решили засудить за незаконное распространение порно

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Destiny / YouTube

Стримерша и блогерша, известная под ником Pxie, обвинила популярного стримера и политического комментатора Destiny (настоящее имя — Стивен Кеннет Боннелл II) в том, что он без ее разрешения отослал порнографические материалы с ее участием третьему лицу. Об этом рассказывает портал Sportskeeda.

Pxie заявила, что Destiny отправил откровенные кадры с ее участием некой девушке, которая затем опубликовала их в общем доступе. По словам стримерши, из-за этого она получила сотни сообщений непристойного и оскорбительного характера, что крайне негативно сказалось на ее эмоциональном состоянии.

«За какие-то считаные секунды после предательства человека, которому я раньше доверяла, у меня отняли мое достоинство, душевный покой и надежды на будущее», — написала Pxie, не уточнив, в каких отношениях она состояла с Destiny. При этом стримерша заверила, что инфлюэнсер поступил аналогичным образом еще как минимум с двумя людьми. Кроме того, она объявила о решении подать на него в суд за незаконное распространение ее интимных материалов.

Сам Destiny, отвечая на обвинения, отметил, что откровенные материалы с Pxie утекли в сеть без его ведома и разрешения.

Ранее сообщалось, что сестра руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии. Она утверждает, что ей на момент совершения предполагаемых действий было три года, а ее брату — 12 лет.

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