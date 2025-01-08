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21:35, 8 января 2025Интернет и СМИ

Главу разработчика ChatGPT обвинили в сексуализированном насилии

Сестра главы OpenAI Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сестра руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии. Иск Энн Альтман опубликован в базе окружного суда американского штата Миссури.

Как следует из документа, в конце 1990-х и начале 2000-х Сэм Альтман подвергал ее насилию и избивал. Женщине на момент совершения предполагаемых действий было три года, а ее брату — 12. По словам Энн Альтман, случившееся стало причиной возникновения у нее посттравматического стрессового расстройства и физических травм. Кроме того это лишило ее «возможности наслаждаться нормальной жизнью в результате эмоциональных травм».

В свою очередь, глава разработчика ChatGPT отверг обвинения в насилии. В совместном с другими братьями и его матерью заявлении отмечается, что Энн имеет проблемами психического здоровья.

Ранее бывшая жена популярного южнокорейского комика Ким Бен-мана обвинила его в домашнем насилии.

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