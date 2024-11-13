Популярного комика обвинили в домашнем насилии

Бывшая жена корейского комика Ким Бен-мана обвинила его в избиениях

Бывшая жена популярного южнокорейского комика Ким Бен-мана обвинила его в домашнем насилии. Об этом пишет портал Korea JoongAng Daily.

По словам экс-супруги юмориста, имя которой не приводится, он регулярно избивал ее. «Он так часто бил меня, что я тогда даже не осознавала, насколько все серьезно. Моя дочь видела, как он четыре раза ударил меня», — заявила она. Женщина также отметила, что когда супруг был в хорошем настроении, то относился к ней «как к принцессе», однако затем всегда становился очень агрессивным.

Отмечается, что в данный момент прокуратура проводит расследование.

Ранее стало известно, что блогера Кушейна Картера, ведущего семейный канал The Carter Family, арестовали в США по подозрению в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, в деле может фигурировать его падчерица.