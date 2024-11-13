Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярного комика обвинили в домашнем насилии

Бывшая жена корейского комика Ким Бен-мана обвинила его в избиениях
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Ким Бьен-ман

Ким Бьен-ман. Фото: TPG / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Бывшая жена популярного южнокорейского комика Ким Бен-мана обвинила его в домашнем насилии. Об этом пишет портал Korea JoongAng Daily.

По словам экс-супруги юмориста, имя которой не приводится, он регулярно избивал ее. «Он так часто бил меня, что я тогда даже не осознавала, насколько все серьезно. Моя дочь видела, как он четыре раза ударил меня», — заявила она. Женщина также отметила, что когда супруг был в хорошем настроении, то относился к ней «как к принцессе», однако затем всегда становился очень агрессивным.

Отмечается, что в данный момент прокуратура проводит расследование.

Ранее стало известно, что блогера Кушейна Картера, ведущего семейный канал The Carter Family, арестовали в США по подозрению в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, в деле может фигурировать его падчерица.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      На Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат

      Спецпредставитель президента России рассказал о каналах деконфликтинга с США

      Стали известны причины одиночества россиян и россиянок

      Задержание планировавшего теракт на питающей предприятие ВПК электростанции попал на видео

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше