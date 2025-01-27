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17:27, 27 января 2025Забота о себе

Россиян призвали не растирать детей спиртом

Педиатр Даутова: Растирание детей спиртом и уксусом может вызвать отравление
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Педиатр Елизавета Даутова рассказала, что некоторые народные методы лечения простуды могут быть опасны, особенно для детей. Об этом доктор предупредила россиян в беседе с «Газетой.Ru».

В частности, врач призвала не растирать детей уксусом или спиртом. Она объяснила, что кожные покровы у детей тоньше, чем у взрослых, поэтому растирание может привести к всасыванию токсичных веществ, ожогам и раздражению кожи, а также отравлению.

Другим опасным народным методом лечения Даутова назвала ингаляцию горячим паром. По ее словам, этот способ может вызывать ожоги дыхательных путей и гиперсекрецию слизи, из-за чего ребенку будет сложнее откашляться.

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Врач добавила, что использование лимона, чеснока, лука для лечение насморка у маленьких детей способно приводить к аллергиям, кровотечениям и ожогам. Ожоги также могут вызывать перцовые пластыри, йодные сеточки и горячие банки, а аллергию — настойки и экстракты из трав, подчеркнула Даутова.

Помимо этого, доктор предостерегла от горячих ванн как метода лечения. Педиатр объяснила, что если у ребенка есть скрытая пневмония или очаг воспаления, горячая ванна вызовет повышение температуры тела и распространение воспалительного процесса.

Ранее педиатр Евгений Тимаков указал на частые ошибки при лечении гриппа. Первым заблуждением он назвал прием неработающих противовирусных препаратов, например, ремантадина, который продолжают назначать некоторые врачи.

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