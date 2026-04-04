09:11, 4 апреля 2026Россия

Стало известно о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге

«Mash на Мойке»: В жилом доме Петербурга на Красносельском шоссе прогремел взрыв
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Взрыв в жилом доме прогремел в Санкт-Петербурге на Красносельском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Как рассказали жители дома, ударной волной выбило стекла и двери. По предварительной информации, хозяина квартиры увезли в реанимацию.

Ранее в центре Санкт-Петербурга у Пушкинского сквера мужчина в нетрезвом состоянии с включенной бензопилой запугивал прохожих ночью. Инцидент попал на видео.

В ночь на 24 марта стало известно о мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе. Эпицентром взрыва был 1-й этаж дома. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому поставляют в Венгрию российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    Все новости
