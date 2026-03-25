В СК заявили об отсутствии внешнего воздействия на поврежденный взрывом дом в Севастополе

СК: Эпицентром взрыва был 1-й этаж дома в Севастополе, внешнего воздействия нет

Признаки внешнего воздействия на дом в Севастополе, где произошел взрыв, отсутствуют. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Эпицентр взрыва находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. Газовое оборудование в квартире не повреждено, версия об утечке бытового газа не рассматривается.

Жертвой ЧП стала 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери 12, 14, 18, 23 лет получили различные травмы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. 20-летний сын женщины числится пропавшим без вести.

Назначены 15 экспертиз, допрошены 20 человек, проведены обыски. Также проводится осмотр соседних строений с целью поиска вещественных доказательств. Помимо статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, в уголовное дело добавлена вторая статья 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства»).

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Севастополе после взрыва в жилом доме.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли.