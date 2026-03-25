Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 25 марта 2026

В СК заявили об отсутствии внешнего воздействия на поврежденный взрывом дом в Севастополе

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Признаки внешнего воздействия на дом в Севастополе, где произошел взрыв, отсутствуют. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Эпицентр взрыва находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. Газовое оборудование в квартире не повреждено, версия об утечке бытового газа не рассматривается.

Жертвой ЧП стала 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери 12, 14, 18, 23 лет получили различные травмы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. 20-летний сын женщины числится пропавшим без вести.

Назначены 15 экспертиз, допрошены 20 человек, проведены обыски. Также проводится осмотр соседних строений с целью поиска вещественных доказательств. Помимо статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, в уголовное дело добавлена вторая статья 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства»).

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Севастополе после взрыва в жилом доме.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok