В уголовном деле о взрыве дома в Севастополе появилась новая статья

В деле о взрыве дома в Севастополе появилась статья о хранении взрывчатки

В уголовном деле о взрыве дома в Севастополе появилась еще одна статья. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Помимо статьи о причинении смерти по неосторожности, добавилась статья 222.1 («Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства») УК РФ.

Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек.