Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:21, 24 марта 2026

В уголовном деле о взрыве дома в Севастополе появилась новая статья

Владимир Седов
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Сергей Павлив / ТАСС

В уголовном деле о взрыве дома в Севастополе появилась еще одна статья. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Помимо статьи о причинении смерти по неосторожности, добавилась статья 222.1 («Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства») УК РФ.

Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Дацик пообещал отомстить за погибшего в зоне СВО сына

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok