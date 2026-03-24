В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

Развожаев: При взрыве в доме в Севастополе погибли 2 человека, еще 8 пострадали

В Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На месте работают все специальные службы, идет разбор завалов. Причины взрыва выясняются. Местные жители сообщили, что взрыв произошел около 23:50 в понедельник, 23 марта, а после начался сильный пожар минимум в четырех квартирах.

В сети также появилось видео с места взрыва в многоэтажном доме. На кадрах видно, как из окон жилого здания валит дым. Также на записи заметно возгорание в одной из квартир. Кроме того, на видео сняли работу спасателей на месте взрыва.

На месте происшествия работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, а также директор Департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб.

Развожаев добавил, что лично возглавил штаб по ликвидации последствий.

Что известно о последствиях?

В результате происшествия погибли два человека, еще восемь жителей пострадали, сообщил Развожаев. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

Губернатор добавил, что из-за взрыва в доме частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

В одном из соседних домов также загорелись квартиры. Спасатели локализовали пожар и приступили к проливке конструкций. Все жители двух домов были эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в школе рядом.

Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате Михаил Развожаев Губернатор Севастополя

Губернатор призвал местных жителей не приносить одеяла, подушки и вещи в пункт временного размещения. «Мы уточним, что нужно людям и откроем пункт для сбора необходимых вещей», — отметил он.

По данным Telegram-канал Mash, полностью выгорели восемь балконов. Предварительно, эпицентр взрыва был на верхних этажах.

Происшествием заинтересовалась прокуратура

Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Павла Корчагина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района города Севастополя Антон Кугатов.

Соблюдение прав граждан и оказание пострадавшим всесторонней помощи взято на контроль в прокуратуре города Прокуратура города Севастополя

В ведомстве также добавили, что причины взрыва в пятиэтажном жилом здании устанавливаются.