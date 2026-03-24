Россия
01:20, 24 марта 2026Россия

Раскрыты подробности о последствиях взрыва в российском жилом доме

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минимум 15 квартир повреждены из-за взрыва в пятиэтажном жилом доме Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что полностью выгорели восемь балконов. Взрывом были снесены стены в нескольких жилищах. По предварительным данным. эпицентр взрыва был на верхних этажах. На месте продолжают разбирать завалы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Корчагина. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам очевидцев. сильный пожар начался минимум в четырех квартирах.

В январе взрыв прогремел во многоэтажке в Твери. Одного человека спасти не удалось — он жил в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

