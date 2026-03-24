В российском городе-герое прогремел мощный взрыв в многоэтажном доме

В Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В результате происшествия пострадали четыре человека, погибших пока не обнаружено.
На месте работают все специальные службы, идет разбор завалов. Причины взрыва выясняются.
Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, взрыв произошел около 23:50 23 марта, а после начался сильный пожар минимум в четырех квартирах.
В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.
Ранее в Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа, пострадали женщина и ее двое детей.