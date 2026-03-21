Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 21 марта 2026Россия

Стало известно о взрыве газа в российском селе в доме с матерью и детьми

В Ингушетии от взрыва газа в частном доме пострадала мать с двумя детьми
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Ингушетия»

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме, где находилась мать с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

ЧП случилось в селе Троицкое в домовладении на улице Шефская. Пострадала женщина и двое ее несовершеннолетних детей. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы, их координирует исполняющий обязанности прокурора Сунженского района Руслан Мальсагов.

Исполняющий обязанности прокурора Республики Ингушетия Темур Воробьев поручил провести проверку для установления обстоятельств и причин случившегося, а также соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в результате взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме пострадал мужчина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok