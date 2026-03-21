Стало известно о взрыве газа в российском селе в доме с матерью и детьми

В Ингушетии от взрыва газа в частном доме пострадала мать с двумя детьми

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме, где находилась мать с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

ЧП случилось в селе Троицкое в домовладении на улице Шефская. Пострадала женщина и двое ее несовершеннолетних детей. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы, их координирует исполняющий обязанности прокурора Сунженского района Руслан Мальсагов.

Исполняющий обязанности прокурора Республики Ингушетия Темур Воробьев поручил провести проверку для установления обстоятельств и причин случившегося, а также соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в результате взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме пострадал мужчина.