Работу спасателей на месте взрыва в Севастополе сняли на видео

Работу спасателей на месте взрыва в жилом доме в Севастополе сняли на видео. Кадры опубликовал МЧС России.
Уточняется, что на трех этажах обвалились перекрытия, дом получил серьезное повреждения. Соседний дом также пострадал от взрывной волны.
Пока известно о двух погибших и восьми пострадавших. Причины взрыва устанавливаются.
До этого сообщалось, что на месте происшествия работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, а также директор Департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб.