02:43, 24 марта 2026Россия

Работу спасателей на месте взрыва в Севастополе сняли на видео

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Работу спасателей на месте взрыва в жилом доме в Севастополе сняли на видео. Кадры опубликовал МЧС России.

Уточняется, что на трех этажах обвалились перекрытия, дом получил серьезное повреждения. Соседний дом также пострадал от взрывной волны.

Пока известно о двух погибших и восьми пострадавших. Причины взрыва устанавливаются.

До этого сообщалось, что на месте происшествия работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, а также директор Департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб.

    Последние новости

    «Этот козырь еще не использован». Иран нашел союзника в борьбе с США. Как они могут заставить Трампа закончить войну?

    Губернатор Севастополя поделился новыми подробностями последствий взрыва в доме

    Замечен подозрительный двойник Джеффри Эпштейна

    Врач раскрыл два способа быстро заснуть после пробуждения посреди ночи

    МВД разработало меры по борьбе с фиктивными прописками

    Мораторий Трампа на удары по Ирану оценили

    Россиян предупредили о серьезных последствиях приема витамина D

    Работу спасателей на месте взрыва в Севастополе сняли на видео

    Мужчина воспользовался туалетом в отеле и обрек себя на десятилетия сожалений

    Украине предрекли серьезные проблемы с дизельным топливом

    Все новости
