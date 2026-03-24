В Севастополе ввели режим ЧС

В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС регионального характера

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Севастополе после взрыва в жилом доме. Об этом сообщает официальный портал правительства Севастополя.

«Ввести с 24 марта и до особого распоряжения органов управления и Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС режим ЧС», — говорится в сообщении.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли.