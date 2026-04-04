ВСУ ночью попытались ударить по десяти регионам России

Минобороны: За ночь в небе над Россией уничтожили 85 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны в ночное время суток перехватили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны (МО) России.

По данным ведомства, были уничтожены летательные аппараты самолетного типа. Речь идет о попытках ударов по Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областям. Кроме того, дроны поразили над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в МО.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что Тольятти был атакован дронами-камикадзе. Обломки украинского беспилотника рухнули рядом с жилой многоэтажкой.