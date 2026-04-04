06:02, 4 апреля 2026

Российский город подвергся одной из самых массированных атак

Shot: Обломки дрона ВСУ рухнули рядом с жилой многоэтажкой в Тольятти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Курске

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

В ночь на субботу, 4 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами-камикадзе по Тольятти. По словам очевидцев, атака стала одной из самых массированных за все время, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в городе прогремело более десятка взрывов, они звучали в течение двух часов. Местные жители рассказали, что беспилотники летели на низкой высоте, причем их было несколько штук за раз. Предварительно, в ходе атаки были задействованы дроны типа «Лютый».

Отмечается, что обломки одного из дронов рухнули в 200 метрах от жилого многоэтажного дома, после чего вспыхнул пожар в поле. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее взрывы раздались над Курском. Очевидцы рассказали о вспышках в небе и звуке мотора. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому поставляют в Венгрию российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    Все новости
