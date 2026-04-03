23:26, 3 апреля 2026

Над российским городом раздались взрывы

Shot: Над Курском раздались взрывы, ПВО уничтожает воздушные цели
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Над Курском раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, первый взрыв прозвучал около 23:00, а затем еще несколько прогремело на окраине города. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и звуке мотора. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинских дронов над Крымом, Белгородской и Брянской областями. По данным ведомства, всего было сбито 40 беспилотников.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
