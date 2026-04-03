Над российским городом раздались взрывы

Shot: Над Курском раздались взрывы, ПВО уничтожает воздушные цели

Над Курском раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, первый взрыв прозвучал около 23:00, а затем еще несколько прогремело на окраине города. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и звуке мотора. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинских дронов над Крымом, Белгородской и Брянской областями. По данным ведомства, всего было сбито 40 беспилотников.