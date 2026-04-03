ВСУ ударили по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили 40 БПЛА ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, под ударом украинских дронов также оказались Белгородская и Брянская области. В общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 беспилотников над российскими регионами. Атаки были совершены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

В ночь на пятницу, 3 апреля, ВСУ предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По информации Telegram-канала Shot, было слышно около десяти взрывов. Кроме того, атаки были отражены в Воронежской, Тульской, Ленинградской и Ростовской областях.