06:31, 3 апреля 2026Россия

В четырех российских регионах отразили атаку беспилотников

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Воронежской, Тульской и Ростовской областях
Марина Совина (ночной редактор)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в четырех российских регионах, об этом сообщили их губернаторы.

Так, в Воронежской области за ночь было сбито два дрона, разрушений и пострадавших нет, рассказал глава региона Александр Гусев.

В Тульской области силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА. Как уточнил в MAX губернатор Дмитрий Миляев, пострадавших и повреждений на земле также не последовало.

В Ростовской области беспилотники были поражены в Красносулинском районе, написал Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

На подлете к Москве за ночь было сбито четыре беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области при атаке дронов пострадали два человека, они госпитализированы. Всего было сбито семь аппаратов.

В ночь на 3 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По данным Telegram-канала Shot, было слышно около десяти взрывов.

