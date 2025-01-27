Средний размер одного вида кредитов упал до минимальных значений

НБКИ: Средний размер потребкредита в РФ снизился до 140,2 тысячи рублей

В последнем месяце минувшего года средний размер потребительского кредита в России сократился по сравнению с ноябрем на 1,6 процента и составил 140,2 тысячи рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это стало минимальным значением за весь 2024 год. Кроме того, отмечается, что средний чек потребкредита уменьшается уже шесть месяцев подряд. Если сравнивать с серединой года, то он снизился почти на 23 процента, а если с началом года, то на 5,3 процента.

Самый большой средний размер данного вида займов в декабре 2024 года зафиксировали в Москве (218,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (187,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО (182,7 тысячи), а также в Челябинской (178,5 тысячи) и Московской (169,4 тысячи) областях.

Ранее Объединенное кредитное бюро выяснило, что банки стали реже отказывать россиянам в оформлении любых кредитов. Среднее количество отказов одному заемщику-гражданину начало падать с конца 2022 года, а к концу 2024 года оно снизилось почти втрое.