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05:01, 27 января 2025Забота о себе

Живущие в браке без секса мужчины назвали свои способы удовлетворить потребности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, живущие в браке без секса, рассказали, как справляются с половым влечением. Своими способами удовлетворить потребности они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один из мужчин рассказал, что после 24 лет брака его жене удалили всю репродуктивную систему. Женщина предложила ему завести любовницу, но муж отказался.

Я бы никогда не смог ей изменить. Мы с женой физически близки, целуемся и обнимаемся. Она обнимает меня лучше всех на свете, но секса у нас не было больше 10 лет. Меня беспокоит, что люди приравнивают отсутствие секса к отсутствию любви. Это совсем не одно и то же

LetTheBloodFlowпользователь Reddit

Некоторые пользователи признались, что договариваются с супругами о сексе хотя бы иногда.

Мы редко занимаемся сексом из-за проблем со здоровьем моей жены. Брак — это нечто большее, чем секс, но вам решать, достаточно ли этого для вас. Она моя лучшая подруга, и хотя иногда хочется затрахать ее до потери пульса, как мы это делали десять лет назад, меня устраивает сегодняшняя ситуация. Но я надеюсь на завтра — она пообещала подумать о сексе!

GranolaColaпользователь Reddit
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Еще один мужчина рассказал, что у него нет секса с женой, потому что у нее рассеянный склероз, и почти любые физические взаимодействия причиняют ей боль.

Мы оба скучаем по сексу, но разводиться из-за этого не будем. Я мастурбирую, пока она не видит, чтобы жена не чувствовала себя ущербной. Она, скорее всего, не будет возражать против моих измен, но я себе такого расклада не представляю. Я люблю ее. Все остальное вторично

CorwinTheBlackпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых эротичных словах, которые им когда-либо шептали на ухо партнерши. Один из них вспомнил, как на свидании с девушкой упомянул свою любовь к итальянскому акценту, и та сказала ему несколько фраз на итальянском.

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