Белоруссия заявила о тысячах солдат ВСУ около своей границы

Погранкомитет Белоруссии: около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы

Около границы с Белоруссией находится около 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент обстановка контролируемая, пограничная служба выполняет задачи в усиленном варианте, не теряя бдительности. При этом, добавил Бычковский, в последнее время ситуация нормализуется. Он заключил, что в приграничных районах Украины фиксируется около 15 тысяч военнослужащих ВСУ — сотрудники нацгвардии, полиция и представители территориальной обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не позволит Украине вновь взять под контроль Крым. Он добавил, что идентичный ответ на этот вопрос начали давать и западные лидеры.