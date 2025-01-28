Хинштейн высказался о взыскании миллиардов рублей с глав курской корпорации

Врио курского главы Хинштейн пообещал поддержать иск ГП о миллиардных взысканиях

Правительство Курской области поддержит в судебном процессе иск Генеральной прокуратуры о взыскании более трех миллиардов рублей с бывших глав АО «Корпорация развития Курской области». Так о взыскании по миллиардному иску высказался врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, помощь со стороны властей региона будет оказана не только при выявлении и расследовании должностных преступлений, но и при возмещении ущерба государству.

«Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет», — пообещал Хинштейн.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему являются гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации, а также восемь местных фирм. В ведомстве считают, что они должны возместить средства, присвоенные ими при реализации контрактов на строительство оборонных сооружений в Курской области.