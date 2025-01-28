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14:28, 28 января 2025Бывший СССР

Исполняющий обязанности президента Абхазии написал письмо Путину

И.о. главы Абхазии написал Путину, что Сухум остается партнером РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Бганба

Валерий Бганба. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу. Об этом заявил исполняющий обязанности главы республики Валерий Бганба в письме президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

В письме также говорится, что текущая политическая ситуация в Абхазии обусловлена расколом в обществе и ошибками, допущенными предыдущими властями. По словам Бганбы, все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики.

Он выразил серьезную озабоченность тем, что в некоторых российских СМИ утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать отношения с Россией. По его словам, такие публикации могут негативно сказаться дружбе между государствами. Бганба обратился к Путину с просьбой помочь в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба рассказал, что республика получит от России более пяти миллиардов рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году. По его словам, наибольшая часть российской помощи будет направлена на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.

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