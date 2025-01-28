И.о. главы Абхазии написал Путину, что Сухум остается партнером РФ

Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу. Об этом заявил исполняющий обязанности главы республики Валерий Бганба в письме президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

В письме также говорится, что текущая политическая ситуация в Абхазии обусловлена расколом в обществе и ошибками, допущенными предыдущими властями. По словам Бганбы, все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики.

Он выразил серьезную озабоченность тем, что в некоторых российских СМИ утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать отношения с Россией. По его словам, такие публикации могут негативно сказаться дружбе между государствами. Бганба обратился к Путину с просьбой помочь в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба рассказал, что республика получит от России более пяти миллиардов рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году. По его словам, наибольшая часть российской помощи будет направлена на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.