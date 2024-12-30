В Абхазии раскрыли объемы российской финансовой помощи в 2025 году

Абхазия получит от России более пяти миллиардов рублей в 2025 году

Абхазия получит от России более пяти миллиардов рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба, передает РИА Новости.

«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии», — раскрыл он объемы поддержки.

По словам Владимира Делбы, наибольшая часть российской помощи будет направлена на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы. Подобные выплаты были приостановлены Россией 1 сентября этого года.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали сроки гуманитарных поставок электричества в Абхазию. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, они продолжатся до конца зимы.