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18:55, 25 декабря 2024Экономика

В России назвали сроки гуманитарных поставок электричества в Абхазию

Захарова: гуманитарные поставки электричества в Абхазию продлятся до конца зимы
Дмитрий Воронин

Фото: American Public Power Association / Unsplash

Российская сторона будет осуществлять гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию до конца февраля 2025 года. Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об их сроках цитирует ТАСС.

Дипломат напомнила, что «решение о социальном перетоке электричества» реализуется с 23 декабря. Таким образом в России отреагировали на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии Бадра Гунбы.

Также Захарова указала на то, что «союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств», и в РФ исходят из того, что в Сухуми предпримут необходимые шаги в том числе по поводу гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций.

В понедельник в Абхазии заявили, что лимит предоставляемого в рамках указанных поставок электричества позволит сократить ежедневные отключения света в республике с 11 до 4 часов в сутки.

Также в Сухуми пообещали усилить противодействие майнингу криптовалюты, на которую уходило по разным данным от 10 до 45 процентов потребляемой электроэнергии. Ранее сообщалось, что с запрещенной в Абхазии деятельностью майнеров власти решили бороться, отключая по ночам интернет.

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