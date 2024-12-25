В России назвали сроки гуманитарных поставок электричества в Абхазию

Захарова: гуманитарные поставки электричества в Абхазию продлятся до конца зимы

Российская сторона будет осуществлять гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию до конца февраля 2025 года. Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об их сроках цитирует ТАСС.

Дипломат напомнила, что «решение о социальном перетоке электричества» реализуется с 23 декабря. Таким образом в России отреагировали на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии Бадра Гунбы.

Также Захарова указала на то, что «союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств», и в РФ исходят из того, что в Сухуми предпримут необходимые шаги в том числе по поводу гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций.

В понедельник в Абхазии заявили, что лимит предоставляемого в рамках указанных поставок электричества позволит сократить ежедневные отключения света в республике с 11 до 4 часов в сутки.

Также в Сухуми пообещали усилить противодействие майнингу криптовалюты, на которую уходило по разным данным от 10 до 45 процентов потребляемой электроэнергии. Ранее сообщалось, что с запрещенной в Абхазии деятельностью майнеров власти решили бороться, отключая по ночам интернет.