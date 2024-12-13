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13:57, 13 декабря 2024Экономика

В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

В Абхазии заявили, что майнеры потребляют до 15 % электроэнергии в республике
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Доля потребляемой майнинговыми фермами в Абхазии электроэнергии составляет от 10 до 15 процентов. Ее назвал исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник напомнил, что деятельность майнеров в республике запрещена (ранее власти решили бороться с ними, отключая по ночам интернет), и отметил, что даже без них в Абхазии существовал бы энергодефицит.

Проблемы с подачей электричества возникли в результате снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы справиться с ситуацией, с 1 ноября Абхазия стала закупать электричество в России, но для полного покрытия потребностей объема этой энергии не хватает. Также в республике жаловались, что поставки электричества производятся по коммерческим ценам.

По словам Нанбы, сейчас днем можно включать свет на срок чуть более двух часов. «Ночью происходит переток электроэнергии из РФ, чтобы люди не замерзли и [чтобы] поддержать объекты жизнеобеспечения. Ночной переток дешевле, обходится в восемь миллионов рублей. Дневной переток обходился бы в порядка 30 миллионов рублей, этим и объясняется ночной переток», — цитирует его агентство.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин оценил долю потребляемой майнерами в Абхазии электроэнергии в 45 процентов. Он назвал цену поставляемой электроэнергии самой низкой на рынке, почти вдвое меньшей, чем та, что платит Грузия Турции, и подчеркнул, что закрытие школ и детских садов в республике вместо борьбы с майнингом, на котором зарабатывают «и во власти, и в оппозиции», является «провокаторством».

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