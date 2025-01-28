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20:50, 28 января 2025Мир

В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

Еврокомиссар Кос: ЕС планирует ускорить процесс принятия Украины в 2025 году
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марта Кос

Марта Кос. Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Европейский союз (ЕС) планирует ускорить процесс принятия Украины в сообщество в 2025 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, ее слова передает Politico.

«С технической точки зрения ЕС может быть готов открыть два переговорных кластера для Украины в первой половине 2025 года», — сообщила политик.

Кос также добавила, что дальнейший прогресс зависит от стран-членов ЕС, которые «должны дать свое согласие на каждый шаг вперед в этом вопросе». Она добавила, что без консенсуса в сообществе членство Украины в ЕС «невозможно».

14 января Кос заявила, что к 2029 году у сообщества есть перспектива присоединить не одну, а еще две или три страны в состав Евросоюза.

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