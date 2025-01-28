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13:15, 28 января 2025Экономика

В Санкт-Петербурге появился новый проектировщик метро

В Санкт-Петербурге появилась новая компания-проектировщик метро
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

В Санкт-Петербурге появилась новая компания-проектировщик метро «Метропроект». Предприятие займется работой над новыми станциями метро в Северной столице, пишет «Фонтанка».

Учредителем компании является «Метрострой Северной столицы». Компания была зарегистрирована накануне с уставным капиталом 125,5 миллиона рублей. В качестве направления работы «Метропроекта» указана деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора и предоставление технических консультаций.

Директором нового проектировщика является Максим Губин. Он также владеет долей компании «Энергостройпроект» и в прошлом входил в состав совета директоров «Ленметрогипротранса».

Ранее в Петербурге стартовало строительство развязки аэропорту Пулково. Окончание работ планируется на конец 2026 года.

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