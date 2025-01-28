В США назвали последствия решения Зеленского по ДНР

Дэвис: Назначение Зеленским Драпатого в ДНР не приведет к победе ВСУ

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить руководителем группировки войск «Хортица», воюющей на донецком направлении, командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого не приведет к победе Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об отсутствии видимых последствий такого решения заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

«Оказало ли назначение нового человека, нового лидера какое-нибудь влияние? Конечно, нет. Это не имеет никакого значения. Украина продолжает проигрывать», — подчеркнул эксперт.