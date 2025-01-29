НХЛ обновила прогноз по дате рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Новой датой названо 16 апреля 2025 года. В этот день «Вашингтон» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее датой обновления рекорда называли 11 апреля, когда столичная команда встретится с «Каролиной Харрикейнз».
Сегодня стало известно, что Овечкин остался без голов второй матч подряд. Российский форвард не смог отличиться в поединке против «Калгари Флеймс».
39-летний Овечкин занимает второе место по количеству шайб (875) в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю от канадца Гретцки составляет 19 голов.
Ранее одноклубник Овечкина Том Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде. «Куда бы мы ни приехали, люди просто сходят с ума. Неважно, в каком мы городе, — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду», — заявил Уилсон.