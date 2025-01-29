В обращении Кличко к Зеленскому увидели союз с олигархами и генералами

Депутат Рады Безуглая обвинила Кличко в олигархическом союзе из-за обращения

Обращение мэра Киева Виталия Кличко к президенту Украины Владимиру Зеленскому является попыткой заключить союз с олигархами и генералами. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Господин президент, куда вы вообще смотрите?» — высказалась политик.

Безуглая увидела реальную опасность для Украины в недовольстве Кличко новым руководством Киевской городской государственной администрации. По ее словам, мэр Киева давно готовит избирательный штаб для бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла в Великобритании Валерия Залужного, а также дружит с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским. Депутат обвинила Кличко в попытке построить «на руинах еще один олигархический цикл».

Ранее Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение. Он заявил, что новый глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.