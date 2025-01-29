Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 29 января 2025Бывший СССР

В обращении Кличко к Зеленскому увидели союз с олигархами и генералами

Депутат Рады Безуглая обвинила Кличко в олигархическом союзе из-за обращения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: Украинская правда / YouTube

Обращение мэра Киева Виталия Кличко к президенту Украины Владимиру Зеленскому является попыткой заключить союз с олигархами и генералами. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Господин президент, куда вы вообще смотрите?» — высказалась политик.

Безуглая увидела реальную опасность для Украины в недовольстве Кличко новым руководством Киевской городской государственной администрации. По ее словам, мэр Киева давно готовит избирательный штаб для бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла в Великобритании Валерия Залужного, а также дружит с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским. Депутат обвинила Кличко в попытке построить «на руинах еще один олигархический цикл».

Ранее Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение. Он заявил, что новый глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше