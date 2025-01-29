В США узнали о попытке кандидата на пост директора Нацразведки скрыть связи с сектой

WSJ: Габбард пыталась скрыть связи с сектой, подозреваемой в мошенничестве

Кандидат на пост директора Нацразведки США Тулси Габбард пыталась скрыть свои связи с индуистской сектой, подозреваемой в мошенничестве. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Предвыборный штаб Габбард в Конгрессе в 2017 году нанял фирму по связям с общественностью Potomac Square Group, которая пыталась скрыть информацию о предполагаемой финансовой пирамиде, связанной с Институтом знания о тождественности (Science of Identity Foundation) — неоиндуистской международной организацией гаудия-вайшнавского толка, где была воспитана кандидат на пост главы Нацразведки.

Институт знания о тождественности был связан с маркетинговым агентством QI Group, обвиняемым в управлении финансовой пирамидой в нескольких странах. Ни Габбард, ни религиозная группа, ни маркетинговое агентство не хотели, чтобы их отношения подвергались тщательному вниманию общественности.

Эти разоблачения проливают дополнительный свет на связи Габбард с религиозной группой, которую некоторые бывшие последователи публично описывают как секту, требующую полной преданности ее основателю, а также с базирующейся в Гонконге компанией QI, которая стала объектом уголовных и гражданских дел по обвинениям в мошенничестве и рэкете по меньшей мере в семи странах.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, законодатели внимательно изучили связи Габбард с Science of Identity и QI перед слушаниями по ее утверждению в четверг перед Комитетом по разведке Сената. Связи Габбард вызывают вопросы о ее взглядах и лояльности, заявили сотрудники Конгресса.

Ранее люди из окружения президента США Дональда Трампа говорили, что американский лидер не уверен в шансах кандидата на пост директора Нацразведки Тулси Габбард получить утверждение на эту должность в Конгрессе. Уточняется, что в Вашингтоне встревожены неясной мотивацией ее политических позиций и связями с Science of Identity Foundation.