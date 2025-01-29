Володин предложил отправить Байдена на электрический стул. Поводом стало заявление о том, что США готовили покушение на Путина

Володин: Байдена и Блинкена следует отправить на электрический стул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин захотел наказания для экс-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Энтони Блинкена.

Поводом стало заявление журналиста Такера Карлсона, что Белый дом при Байдене якобы готовил покушение на президента России Владимира Путина.

Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого Вячеслав Володин председатель Госдумы

Он также назвал недопустимым обсуждение подобного вопроса на государственном уровне. По мнению Володина, это говорит о том, что «во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты».

Спикер Госдумы также указал, что за сутки, прошедшие с момента заявления Карлсона, ни Байден, ни Блинкен не опровергли это утверждение и вообще никак не высказались.

Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН после заявления Карлсона

Володин также сообщил, что нижняя палата российского парламента обратится в Конгресс США с просьбой провести расследование этой ситуации.

«[Ситуация] чревата глобальным конфликтом. Вы сами понимаете, что такое обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента Российской Федерации. Мы должны отнестись к этому серьезно», — посчитал глава Госдумы. Он также указал, что у Карлсона как известного журналиста, вовлеченного в политические процессы, могут быть свои серьезные источники информации по данной теме.

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-служба ГД добавила, что парламент также обратится и в ООН с требованием провести расследование. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что это решение поддержали руководители всех думских фракций.

Володин также назвал покушение на Путина прямым путем к ядерной войне

Утром в среду Володин также назвал предполагаемую подготовку покушения на Путина преступлением, а также угрозой для глобальной безопасности и «прямым путем к началу ядерной войны». «Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — высказался он.

Он также призвал всех «осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба». Кроме того, Володин вспомнил о покушениях на президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и подготовке нападения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого удалось избежать. По мнению российского политика, «все это — звенья одной цепи».

Карлсон не приводил подробностей и доказательств своего утверждения

Такер Карлсон ранее заявил, что администрация Джо Байдена «пыталась убить» Владимира Путина.

«Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — высказался он в ходе интервью с журналистом Мэттом Таибби. Он подчеркнул, что считает данные попытки безумием.

При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям.

На это указал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду», — подчеркнул представитель Кремля.