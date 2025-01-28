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06:43, 28 января 2025Мир

Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Владимира Путина. Каких-либо подробностей журналист не раскрыл

Журналист Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Владимира Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

По словам Карлсона, подобная безумная политика Вашингтона была связана с тем, что для бывшей американской администрации «хаос является защитным экраном».

Бывший госсекретарь Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, например, через убийство Путина

Такер Карлсонжурналист

Журналист не стал приводить каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

В МИД России рассказали о планах покушения на Путина украинскими спецслужбами

В августе 2024 года заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По словам заместителя главы МИД, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону «избежать эскалационного витка».

После этого выяснилось, что СМИ некорректно передали слова дипломата, будто украинске спецслужбы планировали покушение на Путина якобы на параде в честь Дня Военно-морского флота. Тогда Рябков не стал утвердительно отвечать на вопрос журналиста о том, готовилось ли нападение на этом мероприятии, вместо этого он «признал лишь наличие "определенной увязки и с такого рода событиями"».

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Разговор между Белоусовым и Остином, о котором высказался Рябков, состоялся 12 июля 2024 года. Как сообщало Минобороны РФ, «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». По данным источников американской газеты The New York Times, Белоусов сообщил Остину, что властям России стало известно о подготовке Украиной некой тайной операции против РФ, одобренной США. Москва и Вашингтон не подтверждали и не опровергали эту информацию.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев организовывал покушения на Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что это покушение «готовилось опять же на американские деньги» и при участии «англосаксонских хозяев Киева».

В мае 2023 года стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Кремле сочли эти действия спланированной террористической акцией и покушением на президента России. При этом в момент атаки Путин находился в резиденции в Ново-Огарево.

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Новый президент США пережил два покушения за полгода

13 июля 2023 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. При этом до сих пор остается много вопросов к тому инциденту. В частности, непонятно, как полиция и спецслужбы не заметили киллера до момента выстрела.

15 сентября на Трампа во время игры в гольф было совершено еще одно покушение. Стрелявший был задержан, Трамп не пострадал. Преступник ранее посещал Украину, был там «по сути бездомным» и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей.

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