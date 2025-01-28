Журналист Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Владимира Путина

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

По словам Карлсона, подобная безумная политика Вашингтона была связана с тем, что для бывшей американской администрации «хаос является защитным экраном».

Бывший госсекретарь Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, например, через убийство Путина Такер Карлсон журналист

Журналист не стал приводить каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

В МИД России рассказали о планах покушения на Путина украинскими спецслужбами

В августе 2024 года заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По словам заместителя главы МИД, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону «избежать эскалационного витка».

После этого выяснилось, что СМИ некорректно передали слова дипломата, будто украинске спецслужбы планировали покушение на Путина якобы на параде в честь Дня Военно-морского флота. Тогда Рябков не стал утвердительно отвечать на вопрос журналиста о том, готовилось ли нападение на этом мероприятии, вместо этого он «признал лишь наличие "определенной увязки и с такого рода событиями"».

Разговор между Белоусовым и Остином, о котором высказался Рябков, состоялся 12 июля 2024 года. Как сообщало Минобороны РФ, «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». По данным источников американской газеты The New York Times, Белоусов сообщил Остину, что властям России стало известно о подготовке Украиной некой тайной операции против РФ, одобренной США. Москва и Вашингтон не подтверждали и не опровергали эту информацию.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев организовывал покушения на Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что это покушение «готовилось опять же на американские деньги» и при участии «англосаксонских хозяев Киева».

В мае 2023 года стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Кремле сочли эти действия спланированной террористической акцией и покушением на президента России. При этом в момент атаки Путин находился в резиденции в Ново-Огарево.

Новый президент США пережил два покушения за полгода

13 июля 2023 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. При этом до сих пор остается много вопросов к тому инциденту. В частности, непонятно, как полиция и спецслужбы не заметили киллера до момента выстрела.

15 сентября на Трампа во время игры в гольф было совершено еще одно покушение. Стрелявший был задержан, Трамп не пострадал. Преступник ранее посещал Украину, был там «по сути бездомным» и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей.