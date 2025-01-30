Авиакатастрофу в Вашингтоне сравнили с другим крушением 40-летней давности с 78 жертвами

Столкновение военного вертолета с самолетом в Вашингтоне сравнили с другой авиакатастрофой 40-летней давности. На сходство случаев обратил внимание канал CNN.
13 января 1982 года пассажирский лайнер авиакомпании Air Florida потерпел крушение при вылете из Вашингтона в Форт-Лодердейл. Борт врезался в мост и рухнул в затянутую льдом реку Потомак.
В самолете было 70 пассажиров и четыре члена экипажа, все они не выжили. Кроме того, жертвами катастрофы стали четыре человека в автомобилях, которые были на мосту.
Военный вертолет Black Hawk врезался в самолет American Airlines, который снижался близ вашингтонского аэропорта. После этого воздушное судно разлетелось на несколько частей и упало в реку Патомак.
Сейчас в ледяной воде идет поисково-спасательная операция. По последним данным, на сушу вытащили 19 тел.