Азербайджан обвинил Францию в подрыве процесса деколонизации

Представитель МИД Азербайджана Гаджизаде: Франция подрывает деколонизацию

Используя давление и ресурсы на гуманитарные неправительственные организации в отношениях с Новой Каледонией, Франция подрывает процесс деколонизации. В неоколониализме Париж обвинил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает издание Haqqin.

«Попытки дискредитировать деятельность подобных организаций подрывают процесс деколонизации. Вместо того чтобы прекратить репрессии против коренного населения Новой Каледонии, (...) Франция прибегает к шантажу в адрес Азербайджана», — заявил дипломат.

Он добавил, что Франция своим вмешательством в локальные процессы подрывает региональную безопасность.

В январе МИД Азербайджана уже заявлял, что действия властей Франции подрывают стабильность в Закавказье. Тогда заявление ведомства было реакцией на слова французского президента Эммануэля Макрона, обвинившего Баку в нападении на заморские территории.