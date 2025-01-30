Главу компании «Фонбет» доставили в суд

Гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Анохина доставили в суд

Гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина доставили в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Тверском суде Москвы.

На заседании Анохину изберут меру пресечения. Материалы уже поступили в суд.

Сергея Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей. Анохин решил подкупить сотрудника правоохранительных органов, чтобы не допустить привлечения к уголовной ответственности по итогам проверки силовых структур.

Помимо главы «Фонбета», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.