Некоторым предпринимателям в России посулили льготные кредиты

«Ведомости»: МЭР объявил о льготных кредитах малому бизнесу и самозанятым

В России начинают реализовывать программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на уведомление, которое банки получили от Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Лимит кредитования определили в 100 миллиардов рублей ежегодно. Уже в I квартале этого года МЭР выберет банки, которые будут участвовать в программе. Отмечается, что максимальная ставка для заемщиков достигнет 17,5 процента годовых на период субсидирования займов при ключевой ставке 21 процент.

Программа предусматривает приоритетную выдачу ссуд по отраслям. Иными словами, на льготные кредиты сможет рассчитывать тот бизнес, который работает по утвержденному властями списку сегментов российской экономики. Прежде приоритетными считались обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, а также научная и техническая деятельность.

Ранее выяснилось, что количество малых и средних предприятий в России достигло 6,59 миллиона. По итогам минувшего года среднемесячный объем выручки малых и средних предприятий оценивается в 1,7 триллиона рублей для микропредприятий, 0,6 триллиона рублей — для малых и 0,2 триллиона рублей — для средних компаний.