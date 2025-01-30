Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:49, 30 января 2025Экономика

Некоторым предпринимателям в России посулили льготные кредиты

«Ведомости»: МЭР объявил о льготных кредитах малому бизнесу и самозанятым
Кирилл Луцюк
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России начинают реализовывать программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на уведомление, которое банки получили от Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Лимит кредитования определили в 100 миллиардов рублей ежегодно. Уже в I квартале этого года МЭР выберет банки, которые будут участвовать в программе. Отмечается, что максимальная ставка для заемщиков достигнет 17,5 процента годовых на период субсидирования займов при ключевой ставке 21 процент.

Программа предусматривает приоритетную выдачу ссуд по отраслям. Иными словами, на льготные кредиты сможет рассчитывать тот бизнес, который работает по утвержденному властями списку сегментов российской экономики. Прежде приоритетными считались обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, а также научная и техническая деятельность.

Материалы по теме:
В России поддерживают мам-предпринимателей. Как получить бонусы от государства на развитие своего дела?
В России поддерживают мам-предпринимателей.Как получить бонусы от государства на развитие своего дела?
29 ноября 2024
Бизнес и институты развития поддержали механизм социальных инвестиций в малые города. Как это поможет их развивать?
Бизнес и институты развития поддержали механизм социальных инвестиций в малые города.Как это поможет их развивать?
26 ноября 2024

Ранее выяснилось, что количество малых и средних предприятий в России достигло 6,59 миллиона. По итогам минувшего года среднемесячный объем выручки малых и средних предприятий оценивается в 1,7 триллиона рублей для микропредприятий, 0,6 триллиона рублей — для малых и 0,2 триллиона рублей — для средних компаний.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше